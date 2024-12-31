الرياضة - 03:16 - سعر سبيكة الذهب btc الآن في مصر.. مفاجأة لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - سعر سبيكة الذهب btc.. تراجع سعر سبيكة الذهب btc خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، تزامناً مع انخفاض أسعار الذهب في مصر، وفقاً لآخر تحديث.

أسعار سبائك الذهب

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سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 1 جرام بقيمة 4.307 جنيه، بما يعادل نحو 84.73 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 2.5 جرام بقيمة 10.767.5 جنيه، بما يعادل نحو 2118.34 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 5 جرامات بقيمة 21.535 جنيه، بما يعادل نحو 423.67 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 10 جرامات بقيمة 43.070 جنيه، بما يعادل نحو 847.34 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 20 جراما بقيمة 86.140 جنيه، بما يعادل نحو 1694.67 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 31.1 جرام بقيمة 133.947 جنيه، بما يعادل نحو 2635.20 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 50 جراما بقيمة 215.350 جنيه، بما يعادل نحو 4236.68 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 100 جرام بقيمة 430.700 جنيه، بما يعادل نحو 8473.36 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

- سعر سبيكة الذهب btc وزن 500 جرام بقيمة 2.153.500 جنيه، بما يعادل نحو 42366.80 دولار.

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب الآن

- سعر الذهب عيار 24 سجل 4257 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 سجل 3725 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 سجل 3192 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 29800 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2610 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.