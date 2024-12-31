شباب بلوزداد يعلن طاقم حكام مباراته مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:10 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري عن تعيين طاقم حكام صومالي بقيادة عمر عبد القادر أرتان لإدارة مباراة الأهلي المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد

ويحل الأهلي ضيفًا على شباب بلوزداد الساعة 9 مساء الجمعة بـ"ملعب 5 جويلية 1962" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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