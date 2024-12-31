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إنتر ميلان يسيطر على التشكيل المثالي للدوري الإيطالي في 2024 - أخبار كلمتك

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إنتر ميلان يسيطر على التشكيل المثالي للدوري الإيطالي في 2024 - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يسيطر على التشكيل المثالي للدوري الإيطالي في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:10 مساءً -  كشفت شبكة سوفا سوكر المتخصصة في الأرقام والإحصائيات عن التشكيل المثالي من الدوري الإيطالي خلال عام 2024.

 

التشكيل المثالي للدوري الإيطالي 

 وشهد التشكيل سيطرة من لاعبي إنتر ميلان بتواجد 4 لاعبين وهم بافارد وبستواني وهاكان تشانهالنجلو وماركوس تورام.

وواصل الإنتر، نتائجه المميزة في الكالتشيو، بفوز عريض على كالياري، بثلاثية نظيفة، على ملعب سردينيا أرينا، في الجولة 18.


وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد انتصر إنتر ميلان في 5 مباريات متتالية خارج أرضه، دون اهتزاز شباكه، خلال موسم واحد بالدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1966-1967.

 

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في وصافة الكالتشيو، فيما تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة بالمركز 18.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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