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الرياضة - 02:58 - بكري: الغارات الصهيونية على اليمن «اعتداء سافر» ‏يستوجب المحاسبة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:58 - بكري: الغارات الصهيونية على اليمن «اعتداء سافر» ‏يستوجب المحاسبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - بكري: الغارات الصهيونية على اليمن «اعتداء سافر» ‏يستوجب المحاسبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - انتقد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، استهداف التحالف الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، مقر وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء، مشيرا إلى أن مثل هذه الاعتداءات تتطلب المحاسبة.

وقال بكري، في تغريدة عبر حسابه على إكس: الغارات الصهيونية - الأمريكية- البريطانية علي العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخري في اليمن، هي اعتداء سافر يستوجب المحاسبة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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