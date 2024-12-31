مواعيد مباريات برشلونة في شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - يستعد نادي برشلونة لخوض مباريات في الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكذلك السوبر الإسباني، وبطولة دوري أبطال أوروبا يناير 2025.

وينتظر نادي برشلونة العديد من المباريات في 4 بطولات مختلفة خلال شهر يناير 2025، أصعبهم في دوري أبطال أوروبا مع امكانية خوض كلاسيكو ضد ريال مدريد.



مباراتان سيخوضهما فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج البلوجرانا خلالهما لانتصار واحد من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 مباشرة من ضمن الثمانية الأوائل.

وقد تكون هناك مباراة إضافية للنادي الكتالوني، في حال الفوز بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أتلتيك بلباو، حيث سيواجه في النهائي الفائز من مباراة ريال مدريد وريال مايوركا.



مواعيد مباريات برشلونة في شهر يناير 2025



4 يناير.. بارباسترو ضد برشلونة، دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

8 يناير.. برشلونة ضد أتلتيك بلباو، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

12 يناير.. نهائي كأس السوبر الإسباني، في حالة التأهل.

18 يناير.. خيتافي ضد برشلونة، الجولة 20 من الدوري الإسباني.

21 يناير.. بنفيكا ضد برشلونة، الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

26 يناير.. برشلونة ضد فالنسيا، الجولة 21 من الدوري الإسباني.

29 يناير.. برشلونة ضد أتالانتا، الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا بعد صدور قرار من محكمة الدرجة الأولى رقم 47 في برشلونة، التي رفضت الطلب العاجل لتسجيل داني أولمو لاعب البارسا حتى 30 يونيو 2025، بعدما لم تتحقق الشروط اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء.

بيان الليجا

وأكدت رابطة الليجا أن لجنة التفويض لديها صلاحية اعتماد قواعد إعداد الميزانيات، بناءً على ما تتيحه اللوائح والنظام الأساسي، كما أُشير إليه في القرار القضائي.



وقالت رابطة الليجا: "لجنة التفويض مارست هذه الصلاحية دائمًا بالتوافق مع الأندية. والدليل على ذلك أن قواعد إعداد الميزانيات ظلت سارية لأكثر من 12 عامًا دون أن تعترض عليها أي نادٍ، بما في ذلك برشلونة، الذي شارك أيضًا في اعتماد هذه القواعد خلال السنوات التي كان فيها عضوًا في لجنة التفويض".

وأضافت: "أشار القرار القضائي إلى أن برشلونة، إضافة إلى كونه جزءًا من اللجنة وتصويته لصالح جميع التعديلات التي أُجريت على القواعد، لجأ إلى لجنة التفويض، التي يعتبرها الآن غير مختصة، لتسجيل داني أولمو وبقية أعضاء الفريق. كما تقدم بثلاث طعون متتالية ضد القرار الذي رفض تسجيل اللاعب بعد 31 ديسمبر 2024.

وتابعت: "نذكر أيضًا بالقرار الصادر في 27 من الشهر الماضي عن محكمة التجارة العاشرة في برشلونة، الذي استند إلى تحليل لحقوق المنافسة، واعتبر أن رفض تسجيل اللاعب يتفق مع المادة 77 من قواعد إعداد الميزانيات في الليجا".

وأكملت: "خلصت المحكمة إلى أن الرابطة قدمت تفسيرًا مدعومًا لهذه المادة، وهو نفس التفسير الذي طبقته على جميع الفرق الأخرى في نفس المسابقة. وبالتالي، وضعت الرابطة قواعد للتوازن المالي تُنفذ بموجب الصلاحيات الممنوحة لها قانونًا".



واختتمت: "أبرز القرار أن الهدف من السماح بتجاوز النفقات هو ضمان عدم تأثر أداء الفريق بغياب طويل الأمد لأحد اللاعبين، وليس لتمكين تسجيل لاعبين يتجاوز راتبهم الحد الأقصى، وهو ما يسعى نادي برشلونة لتحقيقه".

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