الرياضة - 02:38 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - كشف تجار سوق الصاغة أن آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، شهد ارتفاع مفاجئ في الأسعار بـ مصر، حيث زاد سعر الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، وذلك تزامناً مع بدء احتفالات رأس السنة الميلادية 2025.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب عيار 24 بقيمة 4262 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب عيار 21 بقيمة 3730 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب عيار 18 بقيمة 3197 جنيه للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 29840 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، سجل 2610 دولار للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل الآن في مصر نحو 4262.75 جنيه للبيع، و4240 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل الآن في مصر نحو 3907.5 جنيه للبيع، و3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل الآن في مصر نحو 3730 جنيها للبيع، و3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل الآن في مصر نحو 3197.25 جنيه للبيع، و3180 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل الآن في مصر نحو 2486.75 جنيها للبيع، و2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل الآن في مصر نحو 2131.5 جنيه للبيع، و2120 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل الآن في مصر نحو 1598.5 جنيه للبيع، و1590 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل الآن في مصر نحو 29840 جنيها للبيع، و29680 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب، سجل الآن في مصر نحو 2610.53 دولار للبيع، و2610.26 دولار للشراء.