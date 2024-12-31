حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الرياضة - 02:38 - مصادر يمنية: استهداف مبنى وزارة الدفاع وسط صنعاء بعدة غارات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:38 - مصادر يمنية: استهداف مبنى وزارة الدفاع وسط صنعاء بعدة غارات - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:38 - مصادر يمنية: استهداف مبنى وزارة الدفاع وسط صنعاء بعدة غارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - قالت مصادر يمنية لـ"القاهرة الإخبارية": إن مبنى وزارة الدفاع وسط صنعاء، ومعسكر الفرقة الأولى مدرع، ومجمع العرضي، تعرضوا لعدة غارات، يعتقد بأنها أمريكية - بريطانية.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارات على صنعاء ليست إسرائيلية.

اقرأ أيضاً
رغم الضربات الانتقامية على اليمن.. جماعة الحوثي تتحدى إسرائيل وتواصل استهدافها

اليمن تنهي مشوارها في خليجي 26 بالفوز على البحرين 2-1

10 غارات على مطاري صنعاء والحديدة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اليمن

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق