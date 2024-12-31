الرياضة - 02:38 - مصادر يمنية: استهداف مبنى وزارة الدفاع وسط صنعاء بعدة غارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:38 مساءً - قالت مصادر يمنية لـ"القاهرة الإخبارية": إن مبنى وزارة الدفاع وسط صنعاء، ومعسكر الفرقة الأولى مدرع، ومجمع العرضي، تعرضوا لعدة غارات، يعتقد بأنها أمريكية - بريطانية.
من جانبها، أكدت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارات على صنعاء ليست إسرائيلية.
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