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فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام المصري بالدوري - أخبار كلمتك

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فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام المصري بالدوري - أخبار كلمتك

فخري لاكاي يقود تشكيل سيراميكا أمام المصري بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في الأسبوع السابعة من بطولة  الدوري المصري.

تشكيل سيراميكا أمام المصري 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - محمد توني.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو  - چاستيس آرثر - أحمد هاني  - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

 

محمود ناجي حكمًا لمباراة سيراميكا كليوباترا والمصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش السويس الجديد  ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري، ويضم الطاقم كل من محمود ناجي حكمًا للساحة ومعه كل من محمد عزازي وأحمد عبد المنعم شعبان كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد حمدي  حكمًا رابعًا، فيما يتولى خالد جمال الغندور مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله مصطفى عطية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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