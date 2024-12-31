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الرياضة - 02:02 - «مرتبات مجزية».. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للمصريين في الكويت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:02 - «مرتبات مجزية».. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للمصريين في الكويت - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - «مرتبات مجزية».. وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للمصريين في الكويت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:02 مساءً - وفرت وزارة العمل، فرص عمل للشباب في «مركز اتش كي» (HK CLINIC) بدولة الكويت، لافتة إلى أن هناك 10 وظائف في مختلف التخصصات الطبية التالية 5 أطباء تخصص تجميل وفيلير «dermatology and cosmetology»، و 3 طبيب عام، و2 أطباء أسنان.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره، تفاصيل الوظائف الخالية للمصريين في الكويت وموعد التقديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

موعد التقديم على الوظائف الخالية للمصريين في الكويت

تم فتح باب التقديم على وظائف «مركز اتش كي» (HK CLINIC) بدولة الكويت بداية من أمس الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، ويستمر التقديم حتى الأحد المقبل الموافق 5 يناير 2025، على رقم الواتساب التالي: 01128467948.

الشروط التي تطلبها الوظائف الوظائف الخالية

هناك مجموعة من الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 10 فرص عمل وجاءت كما يلي:

-يجب ألا يقل السن عن 35 عاما للجنسين.

-يجب اجتياز اختبار Biometrics.

- اجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية.

-تتطلب خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص.

- اعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت.

- تتراوح المرتبات ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهريا، شامل السكن، وتذكرة سفر سنوية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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