الرياضة - 01:42 - فرنسا: تأمين باريس بـ 10 آلاف من عناصر الشرطة خلال احتفالات العام الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:42 مساءً - يحتفل المواطنون الفرنسيون مساء اليوم الثلاثاء، بحلول العام الجديد 2025، في ظل تواجد أمني مكثف ووسط إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت شرطة باريس، أنه سيتم نشر 10 آلاف شرطي ودركي في العاصمة الفرنسية وضواحيها ليلة الثلاثاء 31 ديسمبر وحتى الأربعاء الأول من يناير، وهي تعزيزات أمنية أكثر أهمية من العام الماضي وذلك لضمان تأمين المواطنين خلال احتفالاتهم بحلول العام الجديد.

وقالت شرطة باريس: إن جادة الشانزليزيه، وهو المكان المخصص للاحتفالات بالعام الجديد، سيحظر حركة مرور المركبات فيه اعتبارا من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت باريس)، والوصول إلى هذه المنطقة سيكون سيرًا على الأقدام من خلال عدة نقاط محددة ستكون تحت مراقبة الشرطة. كما سيتم إغلاق العديد من محطات المترو القريبة من جادة الشانزليزيه.

ويهدف هذا النظام الأمني المعزز إلى ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، ومنع الإخلال بالنظام العام، في سياق التهديد الإرهابي الذي لا يزال مرتفعا، كما أوضحت شرطة باريس.

من جانبه، قال قائد شرطة باريس لوران نونيز صباح اليوم: إنه سيتم نشر 10 آلاف من قوات الشرطة والدرك ورجال الإطفاء وجنود عملية "سونتينال" وهي عملية مخصصة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في أنحاء البلاد، وذلك في العاصمة الفرنسية وفي كل منطقة "إيل دو فرانس"، هذا بالاضافة إلى 90 ألف عنصر من الشرطة الذين سيتم تعبئتهم في جميع أنحاء البلاد لضمان استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام.

ومن المتوقع تواجد أكثر من مليون شخص مثل كل عام بجادة الشانزليزيه حيث سيُقام العرض الاحتفالي بمناسبة العام الجديد من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11:40 مساء ويتبعه عروض بصرية على واجهة "قوس النصر" لتنتهي الأمسية بعرض للألعاب النارية التقليدية عند منتصف الليل.

وفي وقت سابق، دعا برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي، مدراء ومسؤولي الأمن إلى توخي أقصى درجات "اليقظة" خلال احتفالات نهاية العام وعيد الميلاد والعام الجديد.

وجاء في مذكرة أصدرها لمدراء الأمن، أنه نظرا لمستوى التهديد الإرهابي المرتفع والذي لا يزال يلقي بثقله على البلاد، فضلا عن تزايد التوترات على المستوى الدولي، طالب وزير الداخلية باتخاذ "أقصى درجات اليقظة" في الفترة بين 24 ديسمبر 2024 و2 يناير 2025، خلال الأعياد الدينية في نهاية العام وأعياد رأس السنة الجديدة. وطالب من المسؤولين بالتحلي بأقصى درجات اليقظة في جميع أنحاء البلاد.