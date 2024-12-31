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الرياضة - 01:22 - أحمد سامي يطلب الرحيل عن سموحة قبل مواجهة الأهلي «خاص» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:22 - أحمد سامي يطلب الرحيل عن سموحة قبل مواجهة الأهلي «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:22 - أحمد سامي يطلب الرحيل عن سموحة قبل مواجهة الأهلي «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - طلب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة الرحيل عن منصبه، وذلك عقب الهزيمة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف، أمس الإثنين، ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما علمته "بوابة الأسبوع"، اعتذر أحمد سامي لفرج عامر رئيس نادي سموحة عن الاستمرار في تدريب سموحة، ومن المنتظر عقد جلسة خلال الساعات المقبلة لحسم القرار النهائي.

وقال مصدر داخل نادي سموحة في تصريحات خاصة: "الأقرب بنسبة 95% هو رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق، ولكن فرج عامر هيحاول يجدد الثقة فيه ويقنعه بالبقاء".

وأضاف المصدر: "المباراة القادمة لسموحة هتكون أمام الأهلي، من الممكن أن يدير أحمد سامي المباراة ويرحل بعدها أو يتم إسناد المهمة لجهاز فني مؤقت يدير المباراة وبعدها يتم الاستقرار على اسم المدرب الجديد".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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