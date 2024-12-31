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اليوم طرح تذاكر مباراة المصري والزمالك في بطولة الكونفدرالية - أخبار كلمتك

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اليوم طرح تذاكر مباراة المصري والزمالك في بطولة الكونفدرالية - أخبار كلمتك

اليوم طرح تذاكر مباراة المصري والزمالك في بطولة الكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - عبر منظومة تذكرتي، يتم اليوم الثلاثاء طرح تذاكر مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي  ونظيره فريق الزمالك

موعد مباراه المصري البورسعيدي  والزمالك 

ويلتقي المصري البورسعيدي  والزمالك على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد القادم الموافق الخامس من يناير المقبل.

هذا ومن المقرر طرح سبعة آلاف تذكرة لجماهير المصري في ثلاث فئات وهي الدرجة الثالثة وقيمتها 75 جنيهًا، والمقصورة  " يسار " وقيمتها 150 جنيهًا، والمقصورة " الأمامية " وقيمتها 250 جنيهًا،  فيما سيتم طرح ثلاثة آلاف تذكرة لجماهير الزمالك  "فئة الدرجة الثالثة فقط " وقيمتها 75 جنيهًا.

 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري 

الزمالك 7 نقاط

بلاك بولز 4 نقاط

المصري 4 نقاط

إنيمبا 1 نقطة

المصري البورسعيدي

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي 

ويتكون طاقم التحكيم من؛ الجزائري لحلو بن إبراهيم حكمًا للساحة ويعاونه كل من، الجزائري حمزة بوزيت والتونسي يوسف جامي مساعدين والجزائري يوسف جموح حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام جيروم افونج نزولو من الجابون، والمنسق العام محمد زيزون من المغرب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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