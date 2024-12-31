الرياضة - 12:22 - مصدر طبي: 6 أسباب تمنعك من الاستمتاع بالألعاب النارية في الكريسماس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - تفصلنا ساعات قليلة على الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2025، وتعد الألعاب النارية حجر الزاوية الأساسية في الاحتفال بليلة رأس السنة، إذ تضفي الكثير من البهجة إلى جانب الأطياف التي تصدر عنها وتبعث في النفس الفرح والسرور، وعلى الرغم من هذا فإن هناك جانبا مظلما لتلك الألعاب يتمثل في الخطورة التي تشكلها على الصحة، وهذا ما دفعنا للتحدث مع أحد المتخصصين في الصحة للتعرف على المخاطر الصحية للألعاب النارية.

المخاطر الصحية للألعاب النارية

أكد الدكتور محمد كمال، أخصائي القلب والأوعية الدموية، ومدير عيادة التأمين الشاملة بمستشفى إمبابة العام، على خطورة الألعاب النارية على الصحة العامة.

وقال «كمال» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع : «قد تتسبب الألعاب النارية في الإصابة بالحروق نتيجة الاشتعال، بالإضافة إلى خطورة استنشاق الدهان الذي ينتج من حرق البارود الخاص بها، الذي بدوره يؤثر على نسبة الأكسجين في الدم، لأنه يزيح الأكسجين من كرات الدم الحمراء ويحل مكانه».

وأضاف: «الألعاب النارية قد تتسبب في الحروق من الدرجة الأولى والثانية، فضلًا عن إمكانية فقد البصر في حالة إصابة العين بتلك الألعاب»، مشيرًا إلى أن الألعاب النارية تؤثر أيضًا على البيئة من خلال الحرائق الناتجة عن اشتعالها، بالإضافة إلى مخاطر تخص الممتلكات العامة، من حيث إمكانية كسر زجاج البيوت والسيارات.

الفرق بين الألعاب النارية والمفرقعات

والألعاب النارية هي صنف من المقذوفات النارية ضعيفة الانفجار تستخدم بسبب جماليتها لأغراض الترفيه والتسلية، ويكون ذلك في الغالب احتفالاً بالأعياد والمناسبات المختلفة ضمن عرض للألعاب النارية، وخاصّة في احتفالات رأس السنة الميلادية.

وهناك عدّة أشكال وتركيبات للألعاب النارية تضمن الحصول على العناصر الأساسية للعرض، وأهمها: الإضاءة واللون والشكل والدخان والضجيج بالإضافة إلى المنثورات، إلى جانب هذا تُصنع الألعاب النارية من مزيج من مواد كيميائية تعطي عند اشتعالها العديد من الألوان، ويتم التحكم بدرجة وتنوع هذه الألوان حسب نوع المواد الكيميائية المستخدمة، بحيث تصمم لتعطي لهبًا وشرارات بألوان محددة بما فيها الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني والفضي.

وتختلف الألعاب النارية عن المفرقعات في الغاية منها، حيث أن الألعاب النارية متفجرات تحدث أضواء ملونة، في حين أن المفرقعات تحدث أصواتًا ولا تحدث أضواء ملحوظة.