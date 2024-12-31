الرياضة - 12:22 - غرق سفينة شحن قبالة جزيرة «سامار» بالفلبين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:22 مساءً - أعلن خفر السواحل الفلبيني غرق سفينة شحن قبالة جزيرة سامار بوسط البلاد، ما أدى إلى مصرع أحد أفراد طاقمها وفقدان اثنين آخرين.

ونقلت قناة إيه بي إس-سي بي إن الفلبينية اليوم الثلاثاء عن بريل أماي المسؤول بخفر السواحل قوله إن سفينة شحن ترفع علم الفلبين غرقت الليلة الماضية بفعل الأمواج المتلاطمة في مضيق سان بيرناردينو قبالة جزيرة سامار، مشيرا إلى أن السفن المارة تمكنت من انقاذ 11 من أصل 15 فردا من أفراد الطاقم.

وأضاف أماي أن فرد آخر من أفراد الطاقم تمكن من السباحة إلى الشاطىء، بينما انتشل الصيادون جثة آخر قبالة جزيرة بيري في الوقت الذي تواصل فيه السلطات البحث عن الشخصين المفقودين.

وكانت السفينة تنقل 24 طنا من الأسمنت من جزيرة سيبو إلى جزيرة سامار