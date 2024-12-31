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الرياضة - 12:06 - عاجل| وفاة السيناريست بشير الديك بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:06 - عاجل| وفاة السيناريست بشير الديك بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - عاجل| وفاة السيناريست بشير الديك بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - توفى اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، السيناريست بشير الديك، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد صراع مع المرض استدعى حجزه داخل غرفة العناية المركزة منذ أيام.

وأعلنت بوسي، ابنة شقيق السيناريست الكبير بشير الديك، خبر وفاة عمها بعد صراع مع المرض، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ولا نقول إلا ما يرضي الله، عمي بشير الديك في ذمة الله».

واختتمت المنشور بالدعاء له، قائلة: «اللهم ارحمه واغفر له واجعل مرضه شفيعاً له واجعل قبره روضة من رياض الجنة».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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