دب يقتحم منزل مدرب مونتيري المكسيكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - فوجئ الأرجنتيني مارتن ديميكليس مدرب مونتيري المكسيكي، وأسرته بدخول دب إلى المنزل في مدينة مونتيري شمالي المكسيك، حيث يعيشون، لكنه لم يمثل أي خطر عليهم وغادر مسرعًا.

دب يقتحم منزل مدرب مونتيري

ونشرت إيفانجلينا أندرسون زوجة ديميكليس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن لحظة إدراك العائلة وجود الدب داخل المنزل، ثم شعور بالهلع وفراره من المكان على الفور.



ومن المعتاد رؤية الدببة في مونتيري حيث يقدر وجود 700 دبًّا تعيش في البلدة.

كان ديميكليس قد وصل الصيف الماضي إلى مونتيري لتدريب الفريق وقاده نحو نهائي بطولة الدوري مرحلة الذهاب (أبرتورا) رغم أنه خسر أمام أمريكا 3-2 بعد الهزيمة في مباراة الذهاب ثم التعادل في لقاء الإياب بملعبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.