في بيان رسمي، رابطة الليجا تكشف موقف قيد لاعب برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - أصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا بعد صدور قرار من محكمة الدرجة الأولى رقم 47 في برشلونة، التي رفضت الطلب العاجل لتسجيل داني أولمو لاعب البارسا حتى 30 يونيو 2025، بعدما لم تتحقق الشروط اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء.

بيان الليجا

وأكدت رابطة الليجا أن لجنة التفويض لديها صلاحية اعتماد قواعد إعداد الميزانيات، بناءً على ما تتيحه اللوائح والنظام الأساسي، كما أُشير إليه في القرار القضائي.



وقالت رابطة الليجا: "لجنة التفويض مارست هذه الصلاحية دائمًا بالتوافق مع الأندية. والدليل على ذلك أن قواعد إعداد الميزانيات ظلت سارية لأكثر من 12 عامًا دون أن تعترض عليها أي نادٍ، بما في ذلك برشلونة، الذي شارك أيضًا في اعتماد هذه القواعد خلال السنوات التي كان فيها عضوًا في لجنة التفويض".

وأضافت: "أشار القرار القضائي إلى أن برشلونة، إضافة إلى كونه جزءًا من اللجنة وتصويته لصالح جميع التعديلات التي أُجريت على القواعد، لجأ إلى لجنة التفويض، التي يعتبرها الآن غير مختصة، لتسجيل داني أولمو وبقية أعضاء الفريق. كما تقدم بثلاث طعون متتالية ضد القرار الذي رفض تسجيل اللاعب بعد 31 ديسمبر 2024.

وتابعت: "نذكر أيضًا بالقرار الصادر في 27 من الشهر الماضي عن محكمة التجارة العاشرة في برشلونة، الذي استند إلى تحليل لحقوق المنافسة، واعتبر أن رفض تسجيل اللاعب يتفق مع المادة 77 من قواعد إعداد الميزانيات في الليجا".

وأكملت: "خلصت المحكمة إلى أن الرابطة قدمت تفسيرًا مدعومًا لهذه المادة، وهو نفس التفسير الذي طبقته على جميع الفرق الأخرى في نفس المسابقة. وبالتالي، وضعت الرابطة قواعد للتوازن المالي تُنفذ بموجب الصلاحيات الممنوحة لها قانونًا".



واختتمت: "أبرز القرار أن الهدف من السماح بتجاوز النفقات هو ضمان عدم تأثر أداء الفريق بغياب طويل الأمد لأحد اللاعبين، وليس لتمكين تسجيل لاعبين يتجاوز راتبهم الحد الأقصى، وهو ما يسعى نادي برشلونة لتحقيقه".

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