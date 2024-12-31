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الأسوأ في تاريخ النادي، مانشستر يونايتد يتورط في رقم سلبي بعام 2024 - أخبار كلمتك

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الأسوأ في تاريخ النادي، مانشستر يونايتد يتورط في رقم سلبي بعام 2024 - أخبار كلمتك

الأسوأ في تاريخ النادي، مانشستر يونايتد يتورط في رقم سلبي بعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - فشل مانشستر يونايتد في ختام مشواره في عام 2024 بتحقيق الفوز حيث سقط في معقله أمام نيوكاسل يونايتد 0-2 بملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة 19 من البريميرليج.

رقم سلبي لمانشستر يونايتد 

واكتفى مانشستر يونايتد بحصد 51 نقطة على مدار العام في الدوري الممتاز، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وأشارت الشبكة إلى نجاح فولهام في حصد 52 نقطة هذا العام، أكثر من اليونايتد، كما هو حال بورنموث الذي جنى 53 نقطة.

وشهد الموسم الماضي احتلال مانشستر يونايتد  المركز الثامن، الأسوأ في تاريخ النادي بالبريميرليج، بعدما جمع 60 نقطة.

 

بينما أنهى رجال المدرب البرتغالي روبن أموريم الدور الأول هذا الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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