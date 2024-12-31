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الرياضة - 10:51 - مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:51 - مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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