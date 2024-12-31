الرياضة - 10:51 - مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:51 صباحاً - اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
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