الرياضة - 10:31 - موجة من الطقس السيئ.. هطول أمطار على جميع أنحاء محافظة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - شهدت محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس، حيث هبت رياح وأمطار على معظم أنحاء المحافظة.

ووجه محافظ الغربية أشرف الجندي، في بيان اليوم، بنشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية، تحسبًا لوقوع أي حوادث، إضافة إلى انتشار سيارات النظافة، لسحب أي مياه راكدة تعوق الحركة المرورية.

وعلى صعيد آخر، قال محافظ الغربية: إنه لا تهاون مع إزالة أي تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف أنه تابع جهود الوحدات المحلية في التصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث جرت إزالة 20 حالة تعد، والمحافظة مستمرة لاسترداد حق الشعب وردع المخالفين.

كما وجه المحافظ باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنع أي تعديات عليها مع الإيقاف الفوري لكل أشكال البناء المخالفة.