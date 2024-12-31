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الرياضة - 10:31 - آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:31 - آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - سعر الذهب.. لازال يواصل سعر الذهب، استقراره منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 داخل أسواق الصاغة، حيث استقر عند مستوى 3720 جنيهًا لعيار 21.

سعر الذهب

ويحرص موقع كلمتك، على تقديم سعر الذهب لحظة بلحظة في الأسواق، وذلك ضمن خدمة مستمرة تساهم البوابة في تقديمها لمتابعيها وزوارها.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4251.5 جنيه 4228.5 جنيه
عيار 22 3897.25 جنيها 3876.25 جنيه
عيار 21 3720 جنيها 3700 جنيها
عيار 18 3188.5 جنيه 3171.5 جنيه
عيار 14 2480 جنيه 2466.75 جنيه
عيار 12 2125.75جنيه 2114.25 جنيه
عيار 9 1594.25 جنيه 1585.75 جنيه

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء: 4251.5 جنيه للبيع، 4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22: 3897.25 جنيه للبيع، 3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21: 3720 جنيها للبيع، 3700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18: 3188.5 جنيه للبيع، 3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14: 2480 جنيها للبيع، 2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12: 2125.75 جنيه للبيع، 2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9: 1594.25 جنيه للبيع، 1585.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب: 29760 جنيه للبيع، و29600 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًّا

سعر الذهب عالميًّا: 2613.92 دولار للبيع، و2613.65 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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