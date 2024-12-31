الرياضة - 10:31 - آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - سعر الذهب.. لازال يواصل سعر الذهب، استقراره منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 داخل أسواق الصاغة، حيث استقر عند مستوى 3720 جنيهًا لعيار 21.

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4251.5 جنيه 4228.5 جنيه عيار 22 3897.25 جنيها 3876.25 جنيه عيار 21 3720 جنيها 3700 جنيها عيار 18 3188.5 جنيه 3171.5 جنيه عيار 14 2480 جنيه 2466.75 جنيه عيار 12 2125.75جنيه 2114.25 جنيه عيار 9 1594.25 جنيه 1585.75 جنيه

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء: 4251.5 جنيه للبيع، 4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22: 3897.25 جنيه للبيع، 3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21: 3720 جنيها للبيع، 3700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18: 3188.5 جنيه للبيع، 3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14: 2480 جنيها للبيع، 2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12: 2125.75 جنيه للبيع، 2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9: 1594.25 جنيه للبيع، 1585.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب: 29760 جنيه للبيع، و29600 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميًّا

سعر الذهب عالميًّا: 2613.92 دولار للبيع، و2613.65 دولار للشراء.