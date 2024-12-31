الرياضة - 10:31 - أخبار الأهلي.. جلسة حسم الصفقات وعرض جديد لكهربا واتفاق رضا سليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - أخبار الأهلي.. من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم العديد من الملفات الهامة داخل القلعة الحمراء، وعلى رأسها تحديد الصفقات الجديدة التي سيتم التعاقد معها لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالإضافة لتجديد عقود بعض نجوم المارد الأحمر.

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي لازال يواجه أزمة كبيرة في ملف تجديد عقود بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أن الأزمة حتى الآن تكمن في ملف المشاركات.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "لاعبي الأهلي أبلغوا محمد رمضان بأن محمد هاني قام بتجديد عقده وتم الغاء نسبة بند المشاركة تمامًا من عقده، طبقًا لكلام اللاعبين مع المدير الرياضي للنادي الأهلي".

وتابع: "كانت هناك لائحة في النادي الأهلي بأن أي لاعب خاض 300 مباراة بالقميص الأحمر يتم إعفائه من نسبة المشاركة في عقده، وكان البند موجودًا خلال وجود سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالنادي".

وأضاف: "ملف التجديدات لازال معطلًا، ومن المفترض أن يكون هناك أمور جديدة بعد لقاء شباب بلوزداد الجزائري، ومسئولي الأهلي كانوا يترقبون في إنهاء الملف خلال شهر ديسمبر الجاري وقبل موعد الانتقالات الشتوية".

كهربا يتلقى عرضًا من السويحلي الليبي

ومن جانبه، قال الإعلامي خالد الغندور، إن حدثت جلسة بين مسؤول من نادي السويحلي ورجل أعمال ليبي مع وكيل كهربا.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أخبرت حضراتكم مساء أول أمس أن النادي الليبي عرض 300 ألف دولار للنادي الأهلي و 700 ألف دولار لمحمود كهربا".

وأضاف:"تم إخبار ممثلي النادي الليبي بعدم وجود أي اعتراض داخل النادي الأهلي لخروج اللاعب معارًا، وطلب ممثلي كهربا زيادة المقابل المادي للاعب".

واختتم:" السويحلي الليبي يحاول الحصول على موافقة كهربا والوصول إلى إتفاق مالي يرضي الطرفين لحسم الصفقة خلال الأسبوع الأول من يناير".

جلسة في الأهلي بين الخطيب وكولر لحسم ملف الصفقات

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيعقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"الجلسة ستشهد عرض عدد من اللاعبين على المدير الفني الذي اخبر المسؤولين في النادي الأهلي باحتياجاته والمراكز التي تحتاج الدعم خلال شهر يناير".

وأضاف:" تم إعداد ملف خاص باللاعبين الأجانب وملف اخر خاص باللاعبين المحليين لعرضه على المدير الفني".

واختتم:"خلال الجلسة سيتم حسم موقف كولر من لاعبي الفريق الذي وصل لهم عروض للخروج سواء على سبيل الإعارة أو البيع".

تفاصيل اتفاق الأهلي مع رضا سليم بعد إصابته

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل اتفاق إدارة النادي الأهلي، مع المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" هناك اتفاق مع رضا سليم، على رفع اسمه من القائمة في حالة تأكد غيابه عن الملابع من 4-6 شهور، مغ حصوله على كافة مستحقاته المالية.

وتابع:" الأهلي ينتظر قرار الدكتور أحمد جاب الله، مع الخبير النمساوي لمعرفة طريقة العمية الجراحية التي سيخضع لها اللاعب ومدة غيابه".

وأتم:" اتعجب من استبعاد كهربا، من قائمة الأهلي في مباراة إنبي، ويجب استمرار اللاعب في الفريق وعدم رحيله في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تلقى عرض من السويحلي الليبي".