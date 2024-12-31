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الرياضة - 10:31 - وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:31 - وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:31 صباحاً - بعثت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تمنياتها بأن يشهد العام الجديد مزيدًا من الإنجازات التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة والمخلصة لرئيس الجمهورية والتي تكللت بالانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وقالت الدكتورة منال عوض، في برقيتها إلى رئيس الجمهورية: نجدد العهد بأن نكون خلف قيادتكم الرشيدة جنوداً مخلصين نحقق بكم ومعكم آمال الشعب المصري في التنمية والازدهار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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