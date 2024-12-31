الرياضة - 09:51 - أخبار الزمالك.. مصير الجزيري وعقد زيزو وعودة طارق حامد ومحمود علاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:51 صباحاً - تنتظر جماهير نادي الزمالك أخبار سعيدة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي سيكون أهمها بالطبع إعلان تحديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى التعاقد مع صفقات جديدة مميزة.

وأكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك اتفق مع أحمد سيد زيزو على بعض الأمور لكن اللاعب لم يوقع على عقود التجديد حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب حال عدم البقاء داخل مصر، سوف ينتقل لأي نادٍ في الخارج، ولن يلعب في الأهلي مطلقًا ولم يتم التفاوض معه مطلقًا.

نسبة بقاء زيزو مع الزمالك تصل إلى 90%

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "أعتقد أن زيزو سيجدد مع الزمالك، وليس معنى التجديد أن يكمل عقده، وهناك اتجاه داخل النادي الأبيض يتم اعارته أو بيعه من أجل الاستفادة من المقابل المالي يساهم في حل الأزمات التي يعاني منها النادي".

وأضاف: "نسبة تجديد عقد زيزو مع الزمالك تصل لـ90%، ولكن كل الاحتمالات واردة في كرة القدم وفقًا للأحداث والمتغيرات الكثيرة".

وواصل: "ليس حقيقي مطلقًا، أن والد مصطفى والد أحمد زيزو، اشترط وضع نسبته داخل العقد، والموضوع كله يتعلق بمنحة التعاقد، وهناك مقترح لدى المحيطين باللاعب بأن يتم معاملته كلاعب أجنبي، بمعني حصوله على فلوسه بالمصري ولكن وفقا لسعر الدولار اليوم".

وتابع: "بنسبة كبيرة زيزو سوف يجدد عقده مع الزمالك، وقد يقوم النادي بإعارته أو بيعه بعد ذلك، لكن اللاعب لديه رغبة في البقاء بشكل مؤكد، ويرى أنه من الممكن أن يكون أسطورة داخل القلعة البيضاء مثل نجوم سابقين في تاريخ الزمالك على غرار حسن شحاتة وفاروق جعفر وحازم إمام وغيرهم".

وأكمل: "الأهلي لم يتواصل مع زيزو في الوقت الحالي، وكان آخر تواصل قبل ثلاث سنوات ووقتها تم الاتفاق بشكل كبير، لكن حاليا لا يوجد اي مفاوضات من جانب القلعة الحمراء مع اللاعب".

وزاد: "مجلس الزمالك سوف يحسم ملف تجديد عقد زيزو قريبًا، وبنسبة 90% اللاعب سيبقى داخل النادي".

طارق حامد يرحب بالعودة إلى الزمالك

وكشف أمير هشام، عن ترحيب طارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي بالعودة إلى نادي الزمالك حال تقديره ماليا بالشكل اللائق.

وقال: "محمود علاء مدافع الزمالك السابق تم عرضه على الجهاز الفني بقيادة جروس، والملف لم يحسم حتى الآن بشأن عودته من عدمه في الوقت الحالي".

وأضاف: "هاني بيرزي عضو مجلس الزمالك وعد بجلب عقد اعلانات لتسهيل تجديد عقد زيزو".

وأشار إلى أن جروس يرى أن محمود الونش يتطور ويرتفع مستواه بشكل ملحوظ مؤخرا".

الزمالك يرغب في التخلص من سيف الجزيري

كما أكد أمير هشام، أن نادي الزمالك يرغب في التراجع عن تجديد عقد سيف الدين الجزيري، لكن هناك حالة قلق من إمكانية استغلال اللاعب العقد الغير موثق ويتم شكوى النادي مجددًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وواصل: "سيف الجزيري مهاجم جيد، وجوزيه جوميز المدرب السابق للزمالك كان يستبعد اللاعب من المباريات بناءً على رغبة إدارة النادي، لكن بقاء المهاجم التونسي سيكون إضافة جيدة للفريق".

وأتم: "الجزيري مهاجم جيد، وحال رحيله هل يستطيع الزمالك تعويضه بالأفضل؟، لكن الظروف الحالية تشير إلى صعوبة ضم لاعب قوي".