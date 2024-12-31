الرياضة - 09:31 - كامل الوزير: نستورد 500 ألف سيارة سنويًا بتكلفة تصل لـ2.5 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:31 صباحاً - كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أنه يتم استيراد عدد كبير من السيارات سنويًا للسوق المصرية.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن حجم استيراد مصر من السيارات يتراو ح بين 400 و500 ألف سيارة سنويًا.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن حجم فاتورة استيراد مصر من السيارات وقطع الغيار سنويًا، يصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار، معقبًا: نعمل حاليًا على تصنيع مكونات السيارات في مصر، ويتم تجميع سيارات صالحة للركوب في بعض المصانع خلال الفترة الحالية.

وأوضح الوزير، أن حوافز دعم إنتاج السيارات يشترط إنتاج 10 آلاف سيارة سنويًا بنسبة تصل إلى 45% من المكون المحلي، مردفًا: بدأنا نعتمد حاليا على السيارات الكهربائية من أجل تقليل الاعتماد على البنزين والحفاظ على البيئة، ومع نهاية 2026 سيكون لدينا نصف مليون سيارة سنويًا مصنعة في مصر.