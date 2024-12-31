موعد مباريات اليوم في نصف نهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:30 صباحاً - خليجي 26، تقام اليوم الثلاثاء مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 26

وتقام مباريات اليوم في المواعيد التالية:

عمان × السعودية | 4:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1

البحرين × الكويت | 7:45 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية لترتيب أفكاره لحسم التشكيل النهائي الذي سيواجه به عمان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 2024 والتي تقام في الكويت.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب عمان، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي خليجي 26.

مشوار منتخبي السعودية وعمان في خليجي 26

منتخب السعودية كان قد تأهل للمربع الذهبي بعد الحصول على 6 نقاط من الفوز على اليمن والعراق والخسارة من البحرين، ليضرب موعدا مع عمان التي تعادلت أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1)، فيما انتصرت على قطر (2-1).

تعديلات على تشكيل منتخب السعودية لمواجهة عمان

وهناك بعض التعديلات المتوقع أن يجريها الفرنسي رينارد، على تشكيل الأخضر أمام عمان، على رأسها دخول مروان الصحفي، المحترف في بيرشكوت البلجيكي.

ومن المرجح أن يبدأ رينارد بالمهاجم المميز عبد الله الحمدان بالتشكيل الأساسي، بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام العراق وتسجيله هدفي الانتصار (3-2).

ومع غياب ثنائي الوسط عبد الإله المالكي وناصر الدوسري، قد يضطر المدرب الفرنسي لإشراك أحد العناصر الشابة التي يأتي على رأسها عبد الإله هوساوي، بجانب محمد كنو ومصعب الجوير.

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