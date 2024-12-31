الرياضة - 08:51 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. حافظ سعر الذهب في مصر على استقراره مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 3720 جنيهًا للبيع، 3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية عند مستوى 4251.5 جنيه للبيع، 4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 خلال التعاملات الصباحية نحو 3897.25 جنيه للبيع، 3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية عند مستوى 3720 جنيها للبيع، 3700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

داوم سعر الذهب عيار 18 على استقراره صباح التعاملات ليسجل نحو 3188.5 جنيه للبيع، 3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ظل سعر الذهب عيار 14 مستقرا في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 2480 جنيها للبيع، 2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

حافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره مستهل التعاملات ليسجل نحو 2125.75 جنيه للبيع، 2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة نحو 1594.25 جنيه للبيع، 1585.75 جنيه للشراء.

سعر الجنية الذهب

سجل سعر الجنية الذهب صباح تعاملات اليوم الثلاثاء نحو 31 ديسمبر 2024

سعر أوقية الذهب

بينما وصل سعر أوقية الذهب اليوم داخل محلات الصاغة المصرية إلى، 2608.03 دولارًا للبيع، 2607.76 دولارًا للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4251.5 جنيه 4228.5 جنيه عيار 22 3897.25 جنيها 3876.25 جنيه عيار 21 3720 جنيها 3700 جنيها عيار 18 3188.5 جنيه 3171.5 جنيه عيار 14 2480 جنيه 2466.75 جنيه عيار 12 2125.75 جنيه 2114.25 جنيه عيار 9 1594.25 جنيه 1585.75 جنيه