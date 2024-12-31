الرياضة - 08:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري نحو - 50.91 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء التعاملات

وجاء سعر الدولار في البنوك في مستهل تعاملات اليوم، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

- 50.91 جنيه للبيع.

- 50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.89 جنيه للبيع.

- 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.91 جنيه للبيع.

- 50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 50.89 جنيه للبيع.

- 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.89 جنيه للبيع.

- 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 50.96 جنيه للبيع.

- 50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 50.96 جنيه للبيع.

- 50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.