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الرياضة - 08:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:51 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري نحو - 50.91 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء التعاملات

وجاء سعر الدولار في البنوك في مستهل تعاملات اليوم، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

- 50.91 جنيه للبيع.

- 50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.89 جنيه للبيع.

- 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.91 جنيه للبيع.

- 50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 50.89 جنيه للبيع.

- 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.89 جنيه للبيع.

- 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 50.96 جنيه للبيع.

- 50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 50.96 جنيه للبيع.

- 50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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