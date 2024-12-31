حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

أحمد أيوب: الأهلي بلا منافسين في مصر وإفريقيا وكولر يعاند الإدارة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد أيوب: الأهلي بلا منافسين في مصر وإفريقيا وكولر يعاند الإدارة - أخبار كلمتك

أحمد أيوب: الأهلي بلا منافسين في مصر وإفريقيا وكولر يعاند الإدارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:40 صباحاً - أكد أحمد أيوب، المدرب العام الأسبق للنادي الأهلي، أن التشكيل الذي بدأ به السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء مباراة إنبي عليه علامات استفهام.

تشكيل الأهلي أمام إنبي عليه علامات استفهام 

وقال أيوب، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "تشكيل الأهلي في مباراة إنبي عليه علامات استفهام، وما هو الهدف من عمل تغييرات في التشكيل".

وتابع: "أداء أكرم توفيق (بيتهز)، بسبب لعبه مباراة باك يمين، ومباراة في وسط الملعب، ولا تواجد أكرم في مركز الباك أمام باتشوكا منطقي، من أجل التأمين، لكن تواجده في المباراة والتأمين أمام إنبي غير منطقي".

وواصل:" التغييرات في التشكيل يكون للاعبين التي تشعر بالاجهاد، وتريد الحفاظ عليها في الفترة المقبلة، ويحيى عطية الله، يؤدي المطلوب منه من قبل كولر، ولا يوجد حلول من المدرب، للاعب حتى يتحرك للأمام لتشكيل جبهة".

وأكمل: "خطورة إمام عاشور، تظهر في وسط الملعب، ولا يلعب في مركز الجناح، ولا أعرف سبب تواجد حسين الشحات على مقاعد البدلاء، ومينفعش في المؤتمر تقول بلاعب فرقه بتدافع فقط، الأهلي لازم يكون عنده حلول".

وشدد: "الأهلي عنده أزمة في الهوية الفنية خلال الفترة الأخيرة، وشعرت أثناء المباراة أن كولر مش عارف هو عايز يعمل ايه".

وأردف أيوب: "هناك العديد من اللاعبين في مركز الجناح بالدوري المصري تناسب الأهلي، وكولر يناقض نفسه بعد تصريحاته بأن الفريق يحتاج صفقات، ورغم ذلك رفض إبرام صفقات في الصيف".

وزاد: "النادي الأهلي قلعة كبيرة جدًا جدًا، ومنافسيه قليلين، والمطلبون منه تحقيق بطولات وتقديم أداء مميز، لأن الأهلي معندوش منافسين في مصر وإفريقيا، وكولر يعاند إدارة الأهلي بشكل واضح".

وواصل: "كريم الدبيس لاعب مميز، ويجب حصوله على وقت أكثر من ذلك، ومشاركة عمر الساعي في مباراة إنبي خطأ، ويجب منحه فرصة في توقيت مميز، وكولر من يتحمل نتيجة المباراة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق