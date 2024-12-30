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إبسويتش تاون يتقدم على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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إبسويتش تاون يتقدم على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

إبسويتش تاون يتقدم على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - الدوري الانجليزي، تقدم فريق إيبسويتش تاون على نظيره تشيلسي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

جاء هدف إبسويتش تاون عن طريق تيام ديلاب في الدقيقة 12.

تشكيل تشيلسي أمام إيبسويتش تاون 

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تشكيل  إيبسويتش تاون أمام تشيلسي

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موعد مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد تشيلسي اليوم الإثنين،  في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بث مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون عبر قناة BeIN Sports HD2.

ترتيب تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 

يدخل تشيلسي لقاء اليوم محتلًا المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على القمة وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل يعاني إيبسويتش تاون هذا الموسم، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في صراع البقاء بالدوري الانجليزي الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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