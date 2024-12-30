الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - نجلا مي فاروق يرقصان في حفل زفاف والدتهما من الفنان محمد العمروسي (صور) - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزير العمل: صندوق التمويل والتدريب أنفق 94 مليون جنيه خلال 2024 - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

المخرج عادل الأعصر ضيف إيمان أبوطالب على الحياة؛ غدا - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

عضو مجلس الزمالك: الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة في صفقة انتقال ناصر ماهر للقلعة البيضاء - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

عادل طعيمة: أتمنى انضمام محمد صلاح للأهلي في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - الدوري الإنجليزي، أعلن المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وإيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد تشكيلة فريقيهما، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد

ويبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من:

أونانا - دالوت - مزراوي - دي ليخت - ماجواير - مارتينيز - كاسيميرو - إريكسن - دالوت - أماد - زيركزي - هويلوند.

 

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد

في المقابل، يبدأ فريق نيوكاسل يونايتد مباراته ضد مانشستر سيتي بتشكيل يضم كل من:

دوبرافكا - تريبيير - شار - خويلنتون - تونالي - جوردون - إيزاك - هال - ميرفي - بيرن - جيماريتش.

 

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الجولة التاسعة عسر من الدوري الانجليزي في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة beIN SPORTS 1 HD

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي روبن أموريم، لتصحيح مساره في الدوري الانجليزي علي حساب على نيوكاسل بعدما تلقي المان يونايتد الخسارة في آخر مباراتين في البريميرليج أمام بورنموث 3-0 وولفرهامبتون 2-0.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 22 نقطة، ويغيب نجم الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد لقاء الليلة، بسبب الإيقاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أسوة بالإسماعيلي، الاتحاد السكندري يطالب بنقاط مباراته أمام فيوتشر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق