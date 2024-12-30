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الأهلي يحقق ثاني أسوأ انطلاقة في الدوري بآخر 10 سنوات - أخبار كلمتك

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الأهلي يحقق ثاني أسوأ انطلاقة في الدوري بآخر 10 سنوات - أخبار كلمتك

الأهلي يحقق ثاني أسوأ انطلاقة في الدوري بآخر 10 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - سقط النادي الأهلي، في فخ التعادل أمام نظيره إنبي، في اللقاء الذي جمعهما على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

واكتفى الأهلي بحصد 12 نقطة بعد خوض 6 جولات في الدوري المصري، حيث تعادل 3 مرات، والفوز في 3 مناسبات أخرى.

ويبتعد الأهلي في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن الزمالك وبيراميدز، علمًا بأن كليهما خاض مباراة أكثر، بعدما تأجلت مباراة الأهلي أمام سموحة في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري إلى إشعار آخر، بسبب انشغاله بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن النادي الأهلي من الحصول على 12 نقطة، إثر الفوز على سيراميكا كليوباترا وزد والمصري البورسعيدي، إلى جانب التعادل مع الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، وأخيرا إنبي، لتصبح أسوأ انطلاقة للفريق الأحمر مع السويسري مارسيل كولر، إذ سبق له أن حصد العلامة الكاملة في موسم 2022-2023 ثم حصل على 14 نقطة في الموسم التالي 2023-2024.

كما تعد انطلاقة الأهلي في الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري هي الأسوأ له في آخر 10 سنوات، بعد موسم 2018 / 2019، الذي شهد اكتفاء الفريق بحصد 11 نقطة.

وفيما يلي انطلاقة الأهلي في الدوري المصري خلال آخر 10 مواسم: 

- موسم 2024-2025: 12 نقطة

- موسم 2023-2024: 14 نقطة

- موسم 2022-2023: 18 نقطة

- موسم 2021-2022: 18 نقطة

- موسم 2020-2021: 16 نقطة

- موسم 2019-2020: 18 نقطة

- موسم 2018-2019: 11 نقطة (الأسوأ)

- موسم 2017-2018: 16 نقطة

- موسم 2016-2017: 16 نقطة

- موسم 2015-2016: 12 نقطة

الغريب أنه رغم أن موسم 2018-2019 كان أسوأ انطلاقة للأهلي في آخر 10 سنوات، إلا أن الفريق الأحمر نجح في النهاية في التتويج بلقب الدوري المصري في عهد المدرب مارتن لاسارتي.

وانتهت مباراة الأهلي أمام إنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. 

 

مباراة الأهلي وإنبي 

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة واستحواذ لصالح النادي الأهلي، وفي الدقيقة 48 يتلقى أحمد نبيل كوكا بطاقة صفراء، وفي الدقيقة 51، تمريرة من مروان عطية ليسدد إمام عاشور كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

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وفي الدقيقة 57 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور تصدى لها الحارس بنجاح.

 

شهدت الدقيقة 66 أول تبديلات في صفوف الأهلي وبدخول حسين الشحات وسمير محمد بدلا من بيرسي تاو ومروان عطية، وفي الدقيقة 71 كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس رامي ربيعة الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

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وفي الدقيقة 82 يجري الأهلي تبديل بدخول كريم الدبيس بدلا من يحيى عطية الله.

 

في الدقيقة 87 احتسب الحكم محمود بسيوني ركلة جزاء لصالح إنبي يعد لمس الكرة يد ياسر إبراهيم، إلا أن لاعب إنبي أحمد كالوشا أطاح بها فوق العارضة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

كثف الأهلي من ضغطه الهجومي بحثا عن هدف الفوز، بعدما احتسب الحكم 7 دقائق وقت بدلا من الضائع، إلا أن الأهلي لم ينجح خلالها في هز شباك الفريق البترولي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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تشكيل الأهلي أمام إنبي 
 

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ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

بهذه النتيجة يحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز المتصدرين لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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