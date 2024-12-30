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اتحاد الكرة يسدد 9 ملايين جنيه من مستحقات الحكام - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يسدد 9 ملايين جنيه من مستحقات الحكام - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يسدد 9 ملايين جنيه من مستحقات الحكام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - اتحاد الكرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة  صرف مستحقات الحكام المتأخرة ،وفقا للكشوفات التي أعدها جيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام الخاصة بمستحقات الحكام، بداية من القسم الأول والقسمين الثاني والثالث للدوري، ومسابقات المراحل السنية المختلفة، والكرة النسائية والصالات 

صرف 9 ملايين جنيه للحكام

وعلمت كلمتك أن هاني أبو ريدة سلم مسئولي لجنة الحكام شيك بقيمة 9 ملايين جنيه، على أن يتم توزيع المبلغ على لجان الحكام بجميع فروع الاتحاد بداية من الأربعاء والخميس المقبلين، للتسهيل على الحكام في صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن، والتي تبلغ حوالي  9 ملايين جنيه.

وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، كلمتك

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني ابوريدة أصدر توجيهاته للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكابتن وجيه أحمد وتحديدا للكابتن جيمس حنا المدير المالي للجنة بإعداد كامل لمستحقات الحكام فور توليه مسئولية إدارة الاتحاد.

مجلس اتحاد الكرة يقرر زيادة بدلات الحكام

وقرر مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الماضي رفع بدلات الحكام بداية من قسمها الأول وحتي الأقسام الأخري وحتي نهاية بالناشئين والكرة النسائية وكما اقر اتحاد الكرة بتحمل اتحاد الكرة بجميع بدلات الحكام حتي الناشئين والفرق الاولي عدا القسم الاول الدوري الممتاز 

كما أكد مجلس إدارة الاتحاد علي أهمية التطوير المثمر في منظومة التحكيم المصري وأهمية الحرص الكامل على الحكم المصري، والعمل علي صرف المستحقات بصفة دورية ومستمرة دون تأخير.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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