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كولر يتراجع عن موقفه: الأهلي يحتاج تدعيمات قوية في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

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كولر يتراجع عن موقفه: الأهلي يحتاج تدعيمات قوية في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

كولر يتراجع عن موقفه: الأهلي يحتاج تدعيمات قوية في الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:06 مساءً - فجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة قوية بشأن موقفه من تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وكان كولر سبق وأن أعلن بأن الأهلي ليس في حاجة إلى صفقات جديدة، قبل أن يتراجع في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم أمام إنبي، والتي شهدت سقوط الفريق في فخ التعادل السلبي. 

وصرح كولر عقب مباراة الفريق مع إنبي قائلا "من الواضح للجميع أن الأهلي يحتاج إلي تدعيمات خلال الانتقالات المقبلة، وانتظر الميركاتو الشتوي لتعزيز صفوف الفريق. 

وانتهت مباراة الأهلي أمام إنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. 

 

مباراة الأهلي وإنبي 

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة واستحواذ لصالح النادي الأهلي، وفي الدقيقة 48 يتلقى أحمد نبيل كوكا بطاقة صفراء، وفي الدقيقة 51، تمريرة من مروان عطية ليسدد إمام عاشور كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

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وفي الدقيقة 57 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور تصدى لها الحارس بنجاح.

 

شهدت الدقيقة 66 أول تبديلات في صفوف الأهلي وبدخول حسين الشحات وسمير محمد بدلا من بيرسي تاو ومروان عطية، وفي الدقيقة 71 كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس رامي ربيعة الذي سدد كرة مرت بعيدة عن المرمى.

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وفي الدقيقة 82 يجري الأهلي تبديل بدخول كريم الدبيس بدلا من يحيى عطية الله.

 

في الدقيقة 87 احتسب الحكم محمود بسيوني ركلة جزاء لصالح إنبي يعد لمس الكرة يد ياسر إبراهيم، إلا أن لاعب إنبي أحمد كالوشا أطاح بها فوق العارضة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

كثف الأهلي من ضغطه الهجومي بحثا عن هدف الفوز، بعدما احتسب الحكم 7 دقائق وقت بدلا من الضائع، إلا أن الأهلي لم ينجح خلالها في هز شباك الفريق البترولي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الإثنين في المباراة، المقرر أن يجمع بين الفريقين على إستاد المقاولون العرب، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل الأهلي أمام إنبي 
 

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ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

 

بهذه النتيجة يحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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