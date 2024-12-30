إقالة ميكالي تكلف الجبلاية أكثر من 18 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 في بيان الرسمي مساء اليوم الإثنين، رحيله عن تدريب الفريق، بعد قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بفسخ تعاقده من جانب واحد

فاتورة فسخ تعاقد ميكالي مع اتحاد الكرة

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة، توجيه الشكر للبرازيلي روجيرو ميكالي ومنح الخواجة قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر براتب ثلاثة شهور بإجمالي 360 ألف دولار ما يعادل 18 مليون و360 ألف جنيه مصري، حيث كان يتقاضى ميكالي على راتب شهري رفقة معاونيه يبلغ 120 ألف دولار

نص بيان ميكالي برحيله عن اتحاد الكرة

اليوم تم إعلامي رسميًا من قبل اتحاد الكرة المصري أنهم قرروا إنهاء عقد عملي الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي والممتد حتى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

منذ بضعة أسابيع، تواصل معي اتحاد الكرة بطلب لتخفيض العقد بسبب الصعوبات المالية. وقد قبلت على الفور لمساعدتهم وقمت بتخفيض العقد بشكل كبير في عام 2025، لكن بعد ذلك طلب الاتحاد تخفيضًا أكبر بكثير.

أود أن أعبر عن عميق امتناني لاتحاد الكرة، واللاعبين، والجهاز الفني الذين عملوا معي في العامين ونصف الماضيين.

كان شرفًا لي أن أكون على رأس المنتخب الأولمبي وأن أحقق الوصول إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024.

كما بدأ مشروعنا للألعاب الأولمبية القادمة بشكل جيد، وأترك منتخب 2005 مؤهلًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا وعلى الطريق الصحيح للتأهل للألعاب الأولمبية القادمة.

وأترك أيضًا إرثًا من العديد من اللاعبين الشباب الذين باتوا يشاركون بانتظام مع المنتخب الأول، والعديد منهم في أنديتهم.

وأخيرًا، يجب أن أوجه شكرًا كبيرًا لشعب مصر. أنتم السبب الرئيسي في أنني لا أريد أن تكون هذه نهاية، بل إلى اللقاء قريبًا.

أتمنى لكم جميعًا سنة 2025 مباركة وناجحة.

روجيرو ميكالي

بيان ميكالي على إنستجرام، كلمتك

تخفيض راتب ميكالي

وفي وقت سابق، علمت كلمتك أن هاني أبو ريدة ينوي تكليف أحد أعضاء المجلس بعقد جلسة مع ميكالي والتفاوض معه من أجل تخفيض راتبه إلى 50 ألف دولار بدلا من 85 ألف دولار وكذلك تخفيض مرتبات طاقمه المعاون من الأجانب، خاصة أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في ضعف الموارد الدولارية في السوق المصرية وارتفاع مستمر في سعر الدولار، وهو ما يحمل خزينة اتحاد الكرة فوق طاقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.