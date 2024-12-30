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الدوري المصري، تعادل زد سلبيا أمام بتروجيت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري المصري، تعادل زد سلبيا أمام بتروجيت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل زد سلبيا أمام بتروجيت في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة زد إف سي أمام نظيره بتروجيت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وإنحسرت اللعب خلاله في منطقة وسط الملعب، ولم يشهد أى فرص حقيقية على المرمى من جانب الفريقين، ليكتفي الفريقان خلاله بالتعادل السلبي.

أعلن الجهاز الفني لفريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الإثنين بستاد القاهرة الدولي بالجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام بتروجيت

بدأ فريق زد مباراته أمام بتروجيت بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمي: علي لطفي  

الدفاع: مصطفى العش - أحمد طارق - أحمد عبد النبي - محمد أشرف 

الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - أحمد عادل - ماتا ماجاسا - 

الهجوم: البانوبي - ديلسون

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ويسعي زد لاستعادة الانتصارات اليوم أمام بتروجت بعد تعادله في الجولة السابقة أمام إنبي بدون أهداف، فيما يسعي بتروجت بقيادة سيد عيد لمواصلة صحوته بعد تحقيقه انتصارين متتالين في الدوري هذا الموسم أمام طلائع الجيش والجونة بنفس النتيجة 1-0.

تشكيل بتروجيت أمام زد 

أمام سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت فقد أعلن تشكيلة فريقه أمام زد إف سي وضمت كل من:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، توفيق محمد، أحمد بحبح وحامد حمدان.

خط الوسط: هادي رياض، مصطفى الجمل وأحمد رضا

الهجوم: رشاد المتولي، جابرييل تشوكودي وإسماعيل بامبا.

 

ويحتل زد المركز السادس برصيد 9 نقاط بينما يتواجد بتروجت في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

 

حكام مباراة زد ضد بتروجت

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمد عادل، حكما لمباراة زد وبتروجت، والمقرر إقامتها، مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وتعد تلك هي المباراة الأولى للحكم محمد عادل في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك منذ أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويعاون محمد عادل في لقاء زد وبتروجت محمد فاروق (حكم مساعد أول)، وإبراهيم السوداني (حكم مساعد ثاني)، ومحمد الغازي حكما رابعا، وصبحي العمراوي للفيديو، فيما يعاونه أحمد لطفي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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