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الدوري الممتاز، سموحة يتقدم علي فاركو بهدف دوكو دودو في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الممتاز، سموحة يتقدم علي فاركو بهدف دوكو دودو في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، سموحة يتقدم علي فاركو بهدف دوكو دودو في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:05 مساءً - الدوري المصري، تقدم فريق سموحة علي فاركو بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بستاد حرس الحدود بالمكس. 

وتقدم سموحة في الدقيقة  19 عن طريق دوكو دودو. 

تشكيل فاركو أمام سموحة 

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:
 حارس المرمى: شيكا.

خد الدفاع: ياسين السيد، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد جمال.

خط الوسط: عمرو ناصر، أحمد محمد، محمود عماد، محمد عز.

خط الهجوم: وليد على، جيفرسون انكادا.

 

تشكيل سموحة أمام فاركو 

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد جابر ميدو، محمد رجب الصافي، إسلام جابر.

خط الوسط: دوكو دودو، محمود صابر، كناريا.

خط الهجوم: مصطفي البدري، حسام حسن، عبدالكبير الوادي.

 

موعد مباراة فاركو ضد سموحة

وتنطلق صافرة مباراة فاركو وسموحة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بستاد المكس ضمن الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري. 

 

القناة الناقلة لمباراة فاركو وسموحة

 

ومن المقرر أن تذاع مباراة فاركو وسموحة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

ويبحث الفريقان عن العودة للانتصارات ببطولة الدوري الممتاز بعد السقوط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية بعدما تعرض فاركو للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، كما تلقي سموحة هزيمة كبيرة أمام غزل المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

 

موقف فاركو وسموحة في الدوري

 

وحصد نادي فاركو 7 نقاط خلال مشوار الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فاركو 7 أهداف، واستقبلت شباكه 10 أخرى فيما حصد سموحة 5 نقاط فقط، بعدما خاض 5 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو سموحة 5 أهداف واستقبلت شباكه 7 أخرى.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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