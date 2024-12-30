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النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

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النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - قاد محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، فريقه لتخطي العين بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما ضمن نصف نهائي كأس الإمارات.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة (3-2) لصالح الجزيرة على حساب العين، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز العين بهدف نظيف، حيث حسم الجزيرة تأهله بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني بشكل أساسي في اللقاء الذي امتدت أحداثه إلى ركلات الترجيح، والتي سجل خلالها الدولي المصري بنجاح.

وافتتح خالد البلوشي التسجيل لفريق العين في الدقيقة الـ12 من زمن المباراة، قبل أن يعادل رامون ميريز لاعب الجزيرة النتيجة في الدقيقة الـ25، ثم أحرز فينيسيوس ميلو الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 45 من زمن المباراة، واضعًا فريقه بالمقدمة، وعاود رامون ميريز التسجيل في الدقيقة 71 مؤكدًا تفوق فريقه بالهدف الثالث.

وفي الوقت بدل الضائع، خطف ماتيو سانابريا، لاعب العين الهدف القاتل في الدقيقة 90+5 من زمن المباراة، ليحافظ على آمال فريقه في حسم المباراة بالوصول إلى ركلات الترجيح.

وتفوق الجزيرة في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على حساب العين ليتأهل إلى دور نصف النهائي من كأس الإمارات.

النني يقود تشكيل الجزيرة أمام العين في كأس الإمارات

ودخل الجزيرة المباراة بتشكيل يقود محمد النني حيث جاء التشكيل كالآتي: ستويان ليكوفيتش، مامادو كوليبالي، رامون ميريز، محمد النني، أحمد محمود، نبيل فقير، زايد سلطان، رافيل تاجير، حمدان العامري، نيسكينز كيبانو، فنيسيوس ميلو.

فيما بدأ العين مباراته أمام الجزيرة بتشكيل مكون من: محمد بوسندة، سالوموني، كوامي أوتون، فابيو كاردوسو، بندر الأحبابي، بارك يونج وو، تراوري، خالد البلوشي، سيغوفيا، سفيان رحيمي، لابا كودجو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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