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ميكالي يعلن في بيان رسمي رحيله عن منتخب الشباب - أخبار كلمتك

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ميكالي يعلن في بيان رسمي رحيله عن منتخب الشباب - أخبار كلمتك

ميكالي يعلن في بيان رسمي رحيله عن منتخب الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:11 مساءً - أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، قبل قليل، رحيله بشكل رسمي عن تدريب منتخب الشباب بعد إبلاغه من قبل اتحاد الكرة المصري بفسخ تعاقده وتوجيه الشكر له.

 

بيان ميكالي برحيله عن اتحاد الكرة

اليوم تم إعلامي رسميًا من قبل اتحاد الكرة المصري أنهم قرروا إنهاء عقد عملي الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي والممتد حتى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

منذ بضعة أسابيع، تواصل معي اتحاد الكرة بطلب لتخفيض العقد بسبب الصعوبات المالية. وقد قبلت على الفور لمساعدتهم وقمت بتخفيض العقد بشكل كبير في عام 2025، لكن بعد ذلك طلب الاتحاد تخفيضًا أكبر بكثير.

أود أن أعبر عن عميق امتناني لاتحاد الكرة، واللاعبين، والجهاز الفني الذين عملوا معي في العامين ونصف الماضيين.

كان شرفًا لي أن أكون على رأس المنتخب الأولمبي وأن أحقق الوصول إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024.

كما بدأ مشروعنا للألعاب الأولمبية القادمة بشكل جيد، وأترك منتخب 2005 مؤهلًا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا وعلى الطريق الصحيح للتأهل للألعاب الأولمبية القادمة.

وأترك أيضًا إرثًا من العديد من اللاعبين الشباب الذين باتوا يشاركون بانتظام مع المنتخب الأول، والعديد منهم في أنديتهم.

وأخيرًا، يجب أن أوجه شكرًا كبيرًا لشعب مصر. أنتم السبب الرئيسي في أنني لا أريد أن تكون هذه نهاية، بل إلى اللقاء قريبًا.

أتمنى لكم جميعًا سنة 2025 مباركة وناجحة.

روجيرو ميكالي

بيان ميكالي على إنستجرام، كلمتك

 

تخفيض راتب ميكالي

وفي وقت سابق، علمت كلمتك أن هاني أبو ريدة ينوي تكليف أحد أعضاء المجلس بعقد جلسة مع ميكالي والتفاوض معه من أجل تخفيض راتبه إلى 50 ألف دولار بدلا من 85 ألف دولار وكذلك تخفيض مرتبات طاقمه المعاون من الأجانب، خاصة أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في ضعف الموارد الدولارية في السوق المصرية وارتفاع مستمر في سعر الدولار، وهو ما يحمل خزينة اتحاد الكرة فوق طاقتها.

 

فسخ عقد ميكالي ومنحه الشرط الجزائي

بذلك يكون هاني أبو ريدة قد رمى بالكرة في ملعب البرازيلي ميكالي، فإما أن يوافق على تخفيض راتبه وبذلك يضمن استمراره على رأس الجهاز الفني لـمنتخب الشباب مواليد 2005، أو يتم فسخ عقده ومنحه الشرط الجزائي والعودة إلى بلاده.

ويحسم مجلس هاني أبو ريدة بشكل رسمي مصير ميكالي خلال اجتماعه الرسمي الأول، والمقرر انعقاده قبل منتصف ديسمبر الجاري.

 

عقد ميكالي مدته أربع سنوات

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعلن في شهر سبتمبر الماضي إتمام تعاقده مع ميكالي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجيلوس 2028، دون أن يكون مسئولا عن نتائج منتخب الشباب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، أو نتائج الفراعنة الصغار في بطولة أمم إفريقيا 2025.

يشار إلى أن ميكالي قاد منتخب الشباب قبل أيام قليلة للتأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم للشباب 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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