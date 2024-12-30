الرياضة - 08:02 - طعن زميله بالجامعة بسبب «التيك توك».. والد الضحية يكشف التفاصيل لـ كلمتك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - على أعتاب «كافيتيربا» بكلية الحقوق جامعة حلوان، يقف الشاب عمر ناصر، صاحب الـ 20 عامًا، ليلتقط مقطع فيديو يبثه على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، باعتباره صانع محتوى ومن مشاهير «السوشيال ميديا»، ليسمع بأذنيه وصلة من التنمر عليه من قِبل أحد زملائه بالجامعة، مستقبلًا إياها بصدر رحب، لأنه لا يفضل افتعال خلافات مع أحد، لكن في غضون دقائق معدودة، تطور الأمر وتلقى عمر طعنة بـ «مطواة»، لتسيل الدماء داخل الحرم الجامعي، وسط فزع ورعب الطلاب محاولين إنقاذ زميلهم عمر ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عمر ناصر، ابن منطقة التبين جنوب حلوان، طالب بالفرقة الأولى في «حقوق حلوان»، يعشق ممارسة الرياضة وكمال الأجسام، ومن أقرب الأماكن لقلبه هو «الچيم»، ومن شدة حبه في ممارسة الرياضة وإتقانه لها، قرر أن ينشء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم من خلالها مجموعة من النصائح والإرشادات للراغبين في الإقبال على «الرياضة»، ليحظى بشعبية كبيرة تخطت الـ 3 ملايين متابع، وأصبح محبوبًا ومقربًا لقلوب متابعيه.

وبيوم الحادث، ذهب عمر إلى كليته للدوام في دراسته كعادته اليومية، ولحضور اختبار بالجامعة، وبعد الانتهاء من الدوام، شعر عمر بالإرهاق، ولذلك اصطحب أحد زملائه إلى «كافيتيريا» بالجامعة لتناول مشروب ساخن، واتفقا أن يذهب زميله لجلب المشروبات، بينما يقف عمر ليلتقط مقطع فيديو جديد، لينشره على «التيك توك».

وحال وقوف عمر لتسجيل الفيديو، سمع صوت شاب يسخر منه ويردد: «هو ده بقى عمر بتاع التيك توك.. ، ليلتفت إليه عمر، وعلى وجهه ابتسامة لزميله، ردًا عليه: «أيوة أنا عمر بتاع التيك توك».

وأوضح عبده، أحد زملاء عمر لـ الأسبوع، أن الشاب الذي سخر من عمر، يدعى ضياء، وهو طالب بالفرقة الثانية بالجامعة، لكنه لم يره من قبل، فهو لم يحضر برفقتهم ثمة محاضرات، كما أنه لا يوجد بينه وبين عمر معرفة سابقة أو حديث من أي نوع، ويوم الحادث هو أول يوم يتقابلا فيه.

واستكمل أنه في يوم الواقعة، وبعد سخرية ضياء من زميله عمر، الذي استقبل سخريته منه، بابتسامة مرسومة على وجهه، قال له: «مالك بتضحك على أيه.. ، فلم يبالي عمر وتركه منصرفًا عنه.

ذلك الأمر لم يرضى الشاب ضياء، خاصة بعد النظر في عيون باقي زملائه، وأراد الانتقام من عمر، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تبعها بألفاظ خادشة للحياء، وتطور الأمر لمشاجرة، تدخل على إثرها زملائهما، لفض النزاع بينهما.

وأراد أحد زملائهما الإصلاح بينهما وتهدئة الخلاف، لكن ضياء استل سلاحًا أبيض «مطواة» من بين طيات ملابسه، وسدد طعنة لزميله عمر، ولاذ بالفرار حتى أمسك به أفراد الأمن بالجامعة واحتجزوه لحين تسليمه للجهات المختصة، بينما سقط عمر مغشيًا عليه، ينزف الدماء داخل الحرم الجامعي، وسط محاولات لا حصر لها من قِبل زملائه، لإنقاذه وإسعافه ونقله إلى مستشفى الإنتاج الحربي لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه، أضاف عبد الرحمن ناصر، والد عمر، أنه فور تلقي خبر طعن نجله داخل الحرم الجامعي، هرع إلى المستشفى، ليجد عمر غارقًا في دمائه، وهو يلهث بعبارات غير واضحة أراد من خلالها توضيح ما جرى له، قائلًا: «ضربني بالمطواة في جنبي.. كان بيتنمر ويتريق عليا وأنا بصور التيك توك.. ، ليغيب عمر بعدها عن الوعي.

واستطرد الحاج ناصر، والد عمر، موضحًا أن حالة نجله غير مستقرة، فهو يصارع الموت على فراش المستشفى، بعد إجراء عملية جراحية له، كاشفًا أن الطبيب أخبره بأن الطعنة التي تلقاها نجله، وصلت إلى «الكبد» وأصابته، كما أنه يعاني من نزيف داخلي وتجلط الدماء حول «الكبد»، ذلك الأمر استدعى الأطباء لتركيب «درنقة» للتخلص من الدماء الملوثة المتجلطة، وهو حاليًا لا يزال فاقدًا للوعي داخل إحدى غرف العناية المركزة.

وتابع والد عمر حديثه: «الولد عمل كدة في ابني بسبب الغيرة والحقد والغل منه.. عشان ابني مشهور ومعروف في الجامعة كلها والناس كلها بتحبه.. وكمان شاطر وعنده لياقة جسدية.. ، منوهًا عن أنه علم من المحامي الخاص به بأن المتهم بطعن نجله، قد سبق وصدر ضده حكم بالحبس عامين في إحدى القضايا.

واستكمل: «ده متعود أنه يمارس البلطجة على الناس.. بس يوصل بيه الحال أن من شدة غيرته من ابني.. يروح يطعنه داخل الحرم الجامعي».

وبدورها، تواصلت كلمتك مع صلاح داوود، محامي المجني عليه عمر، والذي كشف عن تقديمه أمام النيابة العامة ما يثبت أن المتهم ضياء سبق اتهامه في قضية استعراض قوة وبلطجة وضرب وسلاح أبيض في منطقة الحوامدية التابعة لمحافظة الجيزة.

تلقت الجهات المختصة إخطارًا بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.