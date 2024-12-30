الرياضة - 08:02 - غدا.. «الإفتاء»تستطلع هلال شهر رجب 1446 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:02 مساءً - أول أيام شهر رجب.. مع اقتراب نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، تتزايد التساؤلات حول بداية شهر رجب 1446، حيث يحرص المسلمون على اغتنام هذا الشهر في العبادة والتقرب إلى الله، والاستعداد لشهر رمضان.

ويحتل شهر رجب مكانة خاصة في التقويم الهجري لما يرمز إليه من روحانية وقرب من شهر رمضان المبارك. يُعد بداية شهر رجب من اللحظات المهمة التي ينتظرها المسلمون لتحديد بداية هذا الشهر المبارك، حيث يعتمد تحديد غرة شهر رجب على الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446

وتستطلع دار الإفتاء من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، غدًا الثلاثاء، الموافق 29 جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا، عقب صلاة المغرب.

بيان هلال شهر رجب 1446

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي غداً الثلاثاء الموافق31 ديسمبر 2025 (يوم الرؤية).

يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23- 29 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16-41) دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء المقبل 1 يناير 2025.

فضل شهر رجب وأهميته

- شهر رجب، كأحد الأشهر الحرم، يُعظم فيه الأجر ويُضاعف الثواب.

- تعظيم الذنوب: تُعتبر الذنوب في الأشهر الحرم أشد إثمًا.

- فرصة للتوبة: يُشجع المسلمون على التوبة والاستغفار خلال هذا الشهر.

- الاستعداد الروحي: يُعد رجب مقدمة روحانية لشهر رمضان.

التقويم الهجري

نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: 1 المحرم - 2 صفر - 3 ربيع الأول - 4 ربيع الآخر - 5 جمادى الأولى - 6 جمادى الآخرة - 7 رجب - 8 شعبان - 9 رمضان - 10 شوال - 11 ذو القعدة - 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.