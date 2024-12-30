كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025 - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

6 نصائح من الكهرباء لتفادي الصعق تزامنا مع سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

ركلة جزاء مهدرة في شوط أول سلبي بين ليتشي وكومو بالدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

سلوت يعلن تفاصيل إصابة نجم ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

شاهد رد فعل دكة بدلاء الأهلي بعد احتساب ركلة جزاء لصالح إنبي - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

النني يقود الجزيرة لتخطي العين بركلات الترجيح والتأهل لنصف نهائي كأس الإمارات - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

ناطق قوات طارق صالح يتحدث عن الطريقة التي اسقط بها الحوثيون السيادة الوطنية وجلبوا الخراب لليمن - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

أيمن يونس: السوشيال ميديا لحست دماغ اللاعيبة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان السابق يدشن حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث يتصدر أعلى المشاهدات على منصة شاهد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تعادل فريقا بيراميدز والجونة سلبيا بالشوط الأول بالدوري المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعادل فريقا بيراميدز والجونة سلبيا بالشوط الأول بالدوري المصري - أخبار كلمتك

تعادل فريقا بيراميدز والجونة سلبيا بالشوط الأول بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - تعادل فريقا بيراميدز والجونة سلبيا بالشوط الأول خلال لقاء الفريقين على استاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل الجونة أمام بيراميدز

 

وجاء تشكيل الجونة كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد علاء. 

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا. 

خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد. 

خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.

ويتواجد على دكة بدلاء الجونة: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.

 

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة

وجاء تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا  

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي

 

ترتيب بيراميدز والجونة بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

ويحتل فريق الجونة المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.


ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة
2 الأهلي 11  نقطة
3 بيراميدز 11  نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 11  نقطة
5 المصري البورسعيدي 11  نقطة
6 زد إف سي 9  نقاط
7 الاتحاد السكندري 9  نقاط
8 بتروجيت 8  نقاط
9 غزل المحلة 8  نقاط
10 طلائع الجيش 8  نقاط
11 فاركو 7  نقاط
12 الإسماعيلي 6  نقاط
13 الجونة 6  نقاط
14 حرس الحدود 6  نقاط
15 سموحة 5  نقاط
16 إنبي 5  نقاط
17 البنك الأهلي 5  نقاط
18 مودرن سبورت 4  نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:16 - موعد تشييع جنازة الفنان أحمد عدوية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق