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تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 06:05 مساءً - الأهلي، إنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام إنبي، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما ألان على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

جاءت بداية الشوط الأول هادئة وتبادل خلالها لاعبو الأهلي التمريرات القصيرة فيما بينهم، وكان الأحمر الأكثر استحواذا للكرة خلال الربع ساعة الأول، وكانت له محاولات على مرمى إنبي لكنها افتقدت الخطورة الحقيقية. 

وتشهد الدقيقة 21 هجمة خطيرة للأهلي باختراق من بيرسي تاو من يمين منطقة الجزاء لصالح الأهلي ليمرر كرة عرضية أمسكها حارس المرمى على مرتين، وهجمة أخرى في الدقيقة 22 بكرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح الأهلي عن طريق أكرم توفيق أبعدها حارس المرمى بنجاح.

كثف الأهلي من ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول بحثا عن هدف التقدم، ونجح الثلاثي بيرسي تاو وأفشة ووسام أبو علي في إختراق دفاعات إنبي القوية، ولكن هجمات الأحمر تحطمت الحائط الخرساني لمدافعي إنبي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

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أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الإثنين في المباراة، المقرر أن يجمع بين الفريقين على إستاد المقاولون العرب، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل الأهلي أمام إنبي 
 

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موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

وانطلقت مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة وبفارق 3 ثلاث نقاط عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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