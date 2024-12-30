الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:58 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، مقارنةً بآخر تحديث سجله مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 30 ديسمبر سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 50.91 جنيه 50.77 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.89 جنيه 50.79 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 50.88 جنيه 50.78 جنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.88 جنيه 50.78 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.91 جنيه 50.81 جنيه سعر الدولار في بنك البركة 50.88 جنيه 50.78 جنيه سعر الدولار في المصرف المتحد 50.89 جنيه 50.79 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.89 جنيه 50.79 جنيه سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.96 جنيه 50.86 جنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي

- 50.91 جنيه للبيع.

- 50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.89 جنيه للبيع.

- 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 50.91 جنيه للبيع.

- 50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 50.88 جنيه للبيع.

- 50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 50.89 جنيه للبيع.

- 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 50.89 جنيه للبيع.

- 50.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 50.96 جنيه للبيع.

- 50.86 جنيه للشراء.