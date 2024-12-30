الرياضة - 03:58 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - انخفض سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، وذلك تزامناً مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 4251.5 جنيه للبيع، و4228.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 3897.25 جنيه للبيع، و3876.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 3720 جنيها للبيع، و3700 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3188.5 جنيه للبيع، و3171.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2480 جنيه للبيع، و2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2125.75 جنيه للبيع، و2114.25 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، سجل نحو 29760 جنيها للبيع، و29600 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر الذهب عالميا، سجل نحو 2617.91 دولار للبيع، و2617.64 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي، بلغ نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بلغ نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بلغ نحو 50.92 جنيه للبيع، و50.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، بلغ نحو 50.91 جنيه للبيع، و50.81 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، بلغ نحو 50.90 جنيه للبيع، و50.80 جنيه للشراء.