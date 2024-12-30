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الرياضة - 03:58 - قبل احتفالات رأس السنة.. ضبط 7 قضايا مخدرات بحملة مكبرة في «أسوان ودمياط» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:58 - قبل احتفالات رأس السنة.. ضبط 7 قضايا مخدرات بحملة مكبرة في «أسوان ودمياط» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:58 - قبل احتفالات رأس السنة.. ضبط 7 قضايا مخدرات بحملة مكبرة في «أسوان ودمياط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملات في أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 6200 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين»، بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، كما تم ضبط سلاح ناري غير مرخص عبارة عن بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وفي دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش و8 كيلو جرام من مخدر البانجو و10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين» بحوزة 5 متهمين، لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط قطعتي سلاح ناري غير مرخص عبارة عن بندقية آلية وفرد محلى وعدد من الطلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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