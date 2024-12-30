الرياضة - 03:58 - قبل احتفالات رأس السنة.. ضبط 7 قضايا مخدرات بحملة مكبرة في «أسوان ودمياط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وأسفرت جهود الحملات في أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 6200 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين»، بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، كما تم ضبط سلاح ناري غير مرخص عبارة عن بندقية آلية وعدد من الطلقات.
وفي دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش و8 كيلو جرام من مخدر البانجو و10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين» بحوزة 5 متهمين، لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط قطعتي سلاح ناري غير مرخص عبارة عن بندقية آلية وفرد محلى وعدد من الطلقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
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