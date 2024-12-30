الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

وفاة مهاجم برشلونة السابق هوجو سوتيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وفاة مهاجم برشلونة السابق هوجو سوتيل - أخبار كلمتك

وفاة مهاجم برشلونة السابق هوجو سوتيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - توفي البيروفي هوجو سوتيل، المهاجم الأسبق لنادي برشلونة، اليوم الإثنين عن عمر بلغ 78 عامًا، وذلك حسبما أعلن النادي الكتالوني.

وكان سوتيل، الذي ولد في 18 من مايو  عام 1946 بمدينة إيكا (بيرو)، يعتبر أحد أفضل لاعبي أمريكا الجنوبية في عصره، كما تميز بكونه مهاجمًا ماهرًا ومراوغًا وشجاعًا وذكيًّا.

وفاة مهاجم برشلونة السابق هوجو سوتيل


وفي موسمه الأول كلاعب في صفوف  برشلونة، خاض سوتيل جميع مباريات بطولة الدوري بموسم 1973-1974 وحينها زامل لاعبين كبار مثل يوهان كرويف وريكساك وأسينسي ومارسيال.

 


ولطالما ترددت في مدرجات ملعب (كامب نو) أغنية "تشولو، تشولو" تكريمًا له، وكان بطل قصة رائعة حدثت عندما فاز البارسا ببطولة  الليجا  في ملعب (مولينون)، في السابع من أبريل عام 1974 اتصل سوتيل بوالدته من غرفة خلع الملابس ليقول لها عبارة أصبحت خالدة في تاريخ برشلونة "يا أمي، نحن أبطال".

وفي الموسم التالي، غاب  هوجو سوتيل عن المشاركة؛ إذ حرمه التعاقد مع يوهان نيسكينز من اللعب حتى يحصل على الجنسية المزدوجة، وهو الأمر الذي استغرق وقتًا أطول بكثير مما كان متوقعًا، وأخيرًا، في موسم 1975-1976 تمكن من لعب مباريات رسمية مع برشلونة مرة أخرى ولكنه لم يكن بنفس مستواه السابق. وفي عام 1977 انتقل إلى نادي أليانزا دي ليما.


وفي 30 من أكتوبر عام 2014 أعرب سوتي عن حبه الكبير لبرشلونة قائلًا: "كل هذا الحب الذي منحنتي إياه جماهير البارسا لا يمكن أن يُنسى، في اليوم الذي أموت فيه أتمنى أن يدفنونني بقميص برشلونة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نجم الأهلي السابق: الزمالك سينافس بقوة على لقب الدوري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق