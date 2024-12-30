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اتحاد الكرة يخطر أندية الدوري رسميًّا بمد فترة القيد الشتوي - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة يخطر أندية الدوري رسميًّا بمد فترة القيد الشتوي - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يخطر أندية الدوري رسميًّا بمد فترة القيد الشتوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:55 مساءً - الدوري المصري، أخطر اتحاد الكرة، الأندية بمد الفترة الثانية  للقيد الشتوي رسميًّا حتى 8 فبراير 2025، بدلًا من 31 يناير المقبل.

وقرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الشتوي بداية من 1 يناير المقبل.

 

فيما تعرض حمادة الشربينى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لوعكة صحية مفاجئة تسببت فى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ومن جانبه طمأنت مصادر مقربة من من عضو مجلس  اتحاد الكرة حمادة الشربيني، عن حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرا لوعكة طارئة أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات بالمهندسين.

وفازت قائمة المهندس هاني أبو ريدة في انتخابات  اتحاد الكرة بعد الحصول على 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا.

ويضم مجلس  اتحاد الكرة، هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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