الرياضة - 02:46 - الصحة الفلسطينية: 80 يوما بلا خدمات صحية شمال غزة.. والاحتلال يعتقل أكثر من 100 كادر طبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - أوضح الدكتور خليل دقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن شمال قطاع غزة بلا خدمات صحية على مدار 80 يومًا، مطالبًا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال.

وأضاف «دقران»: أن «قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 4 مرضى أثناء نقلهم إلى مجمع الشفاء، واعتقلت أكثر من 100 فرد من الكوادر الصحية»، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد متحدث الصحة في غزة، أن مستشفى الإندونيسي خرجت عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى، جراء القصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والعنيف، مشيرًا إلى أن الاحتلال أخرج معظم المستشفيات عن الخدمة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، لـ45541 شهيدًا و108338 إصابة، منذ 7 أكتوبر لعام 2023.

وأفادت الصحة الفلسطينية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 27 شهيدًا و149 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.