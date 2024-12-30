مشاهير العرب - «اتعب عشان توصل».. وصية أحمد عدوية لابنه - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اتعب عشان توصل».. وصية أحمد عدوية لابنه - أخبار كلمتك

أسباب إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية وانستاباي لمدة 3 شهور - أخبار كلمتك

أسباب إعفاء العملاء من رسوم التحويلات البنكية وانستاباي لمدة 3 شهور - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

الأهلي يؤجل حسم ملف تجديد عقد عمرو السولية - أخبار كلمتك

الأهلي يؤجل حسم ملف تجديد عقد عمرو السولية - أخبار كلمتك

اختيار لودفيج جورانسون لتأليف موسيقى فيلم كريستوفر نولان - أخبار كلمتك

اختيار لودفيج جورانسون لتأليف موسيقى فيلم كريستوفر نولان - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 02:46 - الصحة الفلسطينية: 80 يوما بلا خدمات صحية شمال غزة.. والاحتلال يعتقل أكثر من 100 كادر طبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 02:46 - الصحة الفلسطينية: 80 يوما بلا خدمات صحية شمال غزة.. والاحتلال يعتقل أكثر من 100 كادر طبي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:46 - الصحة الفلسطينية: 80 يوما بلا خدمات صحية شمال غزة.. والاحتلال يعتقل أكثر من 100 كادر طبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - أوضح الدكتور خليل دقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن شمال قطاع غزة بلا خدمات صحية على مدار 80 يومًا، مطالبًا المنظمات الدولية بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال.

وأضاف «دقران»: أن «قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 4 مرضى أثناء نقلهم إلى مجمع الشفاء، واعتقلت أكثر من 100 فرد من الكوادر الصحية»، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد متحدث الصحة في غزة، أن مستشفى الإندونيسي خرجت عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى، جراء القصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والعنيف، مشيرًا إلى أن الاحتلال أخرج معظم المستشفيات عن الخدمة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، لـ45541 شهيدًا و108338 إصابة، منذ 7 أكتوبر لعام 2023.

وأفادت الصحة الفلسطينية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 27 شهيدًا و149 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضاً
الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى مستشفى كمال عدوان

الصحة الفلسطينية تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمركز طوارئ «سلواد»

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43985 شهيدا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

عضو الاتحاد السكندري: المنافسة في الدوري صعبة بسبب الأخطاء التحكيمية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق