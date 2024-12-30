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أنشيلوتي: موسم ليفربول المميز يصطدم بهذه العقبة - أخبار كلمتك

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أنشيلوتي: موسم ليفربول المميز يصطدم بهذه العقبة - أخبار كلمتك

أنشيلوتي: موسم ليفربول المميز يصطدم بهذه العقبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:35 مساءً -  أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنه يريد الاستمرار في تدريب الفريق  لأطول وقت ممكن لأنه "متحمس جدًا".

وقال مدرب  ريال مدريد لإذاعة أنكيو سبورت الإيطالية: "تدريب ريال مدريد بالنسبة لي شرف ومتعة، الفوز ليس سهلا أبدًا، لكن تحقيقه هنا أسهل من أماكن أخرى".

وأضاف: "أنا سعيد ولا أفكر في مستقبلي، يتبقى لي عامان في عقدي، وكل العقود يمكن تمديدها بالصورة نفسها التي يمكن أن تفسخ بها".


وأكد أنشيلوتي تحمسه لما هو قادم، إذ قال "حين تكسب لقبا تفكر في اللقب التالي الذي يمكنك الفوز به، واللقب التالي في حالتنا ليس واحدًا، فهناك كأس السوبر ودوري الأبطال والدوري ومونديال الأندية".

 

وتابع: "هنا، لا تنتهي الدائرة أبدا وهذا جيد ويبقيني متحمسا".

وأردف أنشيلوتي: "هدف الكل في دوري الأبطال هو الوصول إلى النهائي، لم يكن الطريق سهلا حتى الآن، لكن تتبقى لنا مباراتان لنتأهل وبعدها سنرى".

وأنهى  أنشيلوتي: "قدم ليفربول أداء طيبا حتى الآن، لكن مارس وأبريل هما الشهران اللذين يجب أن تكون مستعدا فيهما للفوز". 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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